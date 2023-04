📷 D'un coup, Liverpool se remet à rêver de Ligue des Champions et adresse un score de tennis à Leeds

Les Reds se sont largement imposés à Leeds et reviennent grandement sur Tottenham et Newcastle, tous deux défaits ce week-end.

Si Liverpool voulait encore croire à un retour improbable dans le top 4 et à une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, il fallait impérativement s'imposer sur la pelouse de Leeds, ce lundi. Tottenham et Newcastle ayant été battus ce week-end, les joueurs de Jürgen Klopp avaient l'opportunité de revenir à neuf longueurs des Magpies malgré un bilan de 9 défaites depuis le début de la saison et aucune victoire lors des quatre derniers matchs.

Liverpool ne vit pas une entame de match facile mais va faire la différence en cinq minutes avant le retour aux vestiaires. Deux buts signés Gakpo (35e) et Salah (39e) mettent les Reds sur orbite. Leeds revient au score en début de second acte (Sinisterra, 47e), mais les pensionnaires d'Anfield font craquer leur adversaire en fin de match (Diogo Jota 52e, 74e et Salah 64e). L'Égyptien est d'ailleurs devenu, avec 106 réalisations de son pied fort, le meilleur buteur gaucher de l'histoire de la Premier League. Nunez marquera le 6e et dernier but des siens, dans le temps additionnel (90+1e).

Large de victoire donc de Liverpool qui, huit journées avant la fin du championnat, se remet à rêver d'un top 4 encore impensable il y a 72 heures. La route sera longue et semée d'embûches, un 24/24 sera presque obligatoire, mais les Reds en sont capables et ont franchi la première marche, ce lundi.