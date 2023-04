Hugo Cuypers déçu : "C'était faisable"

La Gantoise a été éliminée en quart de finale de la Conference League ce jeudi soir par West Ham.

Hugo Cuypers avait ouvert le score à West Ham ce jeudi soir, mais Antonio avait égalisé avant la mi-temps et après la pause, les Buffalos ont sombré. "Il est logique qu'ils aient commencé tambour battant, car ils jouaient devant leur public et voulaient certainement commencer fort, nous nous y attendions aussi", a déclaré Cuypers dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Ensuite, c'était surtout une question de survie. Par la suite, nous sommes mieux entrés dans le match et nous avons pris l'avantage. Ensuite, nous avons vraiment eu le vent en poupe, mais nous avons encaissé ce contre dans les arrêts de jeu, ce qui est très malheureux", a précisé l'actuel meilleur buteur de D1A.

"Si nous pouvons rejoindre le vestiaire avec une avance, c'est une toute autre histoire. Ensuite, nous écopons d'un penalty très malheureux. Je n'ai pas encore vu les images, mais après cela, nous nous sommes complètement effondrés. C'est regrettable. Je pense qu'il fallait un peu de chance de toute façon si nous voulions éliminer West Ham. Il faut savoir saisir ses chances et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Bien sûr, nous pouvons être fiers, mais pour l'instant, c'est la grande déception qui prévaut, car je pense que nous aurions pu faire plus. Il est écrit partout que les équipes de Premier League sont trop grandes pour nous, mais c'était vraiment possible. Nous aurions dû faire moins de cadeaux et y croire davantage", a conclu le Belge.