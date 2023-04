Un départ du côté de Tottenham

Le directeur général du football des Spursa démissionné vendredi en raison du rejet de son appel après sa suspension d'exercer décidée par le Comité Olympique Italien.

Tottenham a annoncé que son directeur général Fabio Paratici démissionnait. L'Italien a été débouté lors de son appel devant le tribunal du CONI (Comité Olympique Italien) après l'interdiction d'exercer qui lui avait été signifiée fin mars, d'une durée de 30 mois en Italie, et qui avait été étendue au niveau mondial par la FIFA. Cette sanction fait suite à son implication dans l'affaire des transferts surévalués de la Juventus, où il était en poste entre 2010 et juin 2021.

Ce vendredi, Tottenham a du coup annoncé le départ définitif du dirigeant italien. "Fabio Paratici n'a pas réussi à faire appel de l'interdiction de certaines activités liées au football prononcée par la Fédération Italienne de Football (FIGC). La FIFA a décidé d'étendre l'interdiction au monde entier et, bien qu'il y ait toujours un différend sur la portée et l'étendue de l'interdiction, l'interdiction mondiale actuelle empêche Fabio de remplir ses fonctions en tant que directeur général du football. Fabio a donc pris la décision de démissionner de son poste au sein du club avec effet immédiat afin de se concentrer sur sa position juridique concernant les décisions de la FIGC et de la FIFA", peut-on lire dans un communiqué officiel des Spurs.