Festival de buts et de frissons à Rocourt : le RFC Liege se rapproche de la D1B

Ce samedi soir (19h30), le RFC Liege recevait Winkel à l'occasion de la 34e journée de Nationale 1.

Le RFC Liège débutait la rencontre tambour battant et prenait Winkel directement à la gorge. Cela portait ses fruits puisque les visiteurs se faisaient cueillir froid. Bien servi par Mouchamps, Lambot ouvrait le score en trompant Kudimbana d'une jolie reprise (9e), 1-0. Trois minutes plus tard, Bruggeman, bien lancé dans la profondeur par Perbet, servait Prudhomme qui faisait le break (12e), 2-0. Rocourt frémissait et pensait assister au troisième goal de la rencontre, mais la frappe de Mouhli passait juste à côté (19e). Après une magnifique action collective liégeoise lancée par D'Ostilio, Bruggeman servait un caviar à Mouhli qui décochait une magnifique frappe pleine lucarne (29e), 3-0. La rencontre baissait en intensité, et le matricule 4 se laissait endormir après la demi-heure de jeu. Winkel en profitait pour réduire le score via une reprise de la tête signée Tal (37e), 3-1.

© Credit Alexandre Fiammetti

En début de seconde période, Debaty était sauvé par son poteau sur un coup franc direct de Debouver (50e) avant de voir une tête de Kudimbana passer juste au-dessus de sa cage (54e). À force de reculer et de subir, Liège encaissait un deuxième but signé Sula avec une jolie frappe à distance (62e), 3-2. L'hémorragie se poursuivait du côté des locaux. Winkel égalisait sur une tête de Van Marcke (77e), 3-3. Alors que Rocourt accusait le coup et était devenu fort silencieux, Panepinto délivrait le douzième homme liégeois en poussant le cuir au fond des filets du bout du pied droit à la suite d'un corner (82e), 4-3. Loemba alourdissait le score avec un somptueux coup franc direct qui allait se loger dans la lucarne (90e), 5-3.

Les troupes de Gaëtan Englebert ont montré deux visages bien différents ce samedi soir. Après trente minutes de bonne facture avec trois buts inscrits, le RFC Liège a joué avec son bonheur en reculant et en mutlipliant les imprécisions et les pertes de balle. De quoi aider et pousser Winkel à revenir dans la rencontre. Mais les Sang et Marine sont parvenus à arracher la victoire en fin de rencontre. Les Liégeois attendaient avec impatience le résultat de la RAAL chez les U23 de Charleroi (rencontre débutée à 20h). Les Loups ont partagé l'enjeu chez les Zebra élites (0-0).

Avec désormais 12 points d'avance à quatre journées de la fin du championnat, le RFC Liège devra attendre le week-end prochain pour valider sa montée en D1B lors de son déplacement à Tirlemont dimanche après-midi (15h).

RFC Liège : Debaty, Nyssen, Lambot, Van Den Ackerveken, D'Ostilio, Merlen, Mouhli (Loemba 72e), Mouchamps (Cavelier 83e, Bruggeman, Prudhomme (Arslan 60e), Perbet (Panepinto 72e)

Winkel : M. Kudimbana, Dewaele (Kudimbana B. 36e), Van Marcke, Dauchy, Dujardin, Voskanian (Tal 28e), Bendianishvili, Beyens, Clyncke, Sula, Debouver (Vandendriessche 83e)

Arbitre : Luvas Loockx

Avertissement : Prudhomme (45e+2) ; Van Marcke (57e), Vandendriessche (84e), Clyncke (86e)

But : Lambot (9e), Prudhomme (12e), Mouhli (29e), Panepinto (82e) et Loemba (90e) ; Tal (37e), Sula (62e) et Van Marcke (77e).