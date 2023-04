🎥 Everton et Onana humiliés sur un solo fantastique

Everton, avec le Belge Amadou Onana dans ses rangs, s'est lourdement incliné 1-4 face à Newcastle. Avec, en prime, un but concédé à Isak qui s'est promené dans la défense des Toffees.

Rien ne va plus à Everton. Le club est 19e et avant-dernier de Premier League. Les coéquipiers d'Amadou Onana vont devoir se sublimer pour se maintenir, et ce n'est pas en jouant comme contre Newcastle que cela sera possible.

Les Toffees ont en effet concédé une lourde défaite, sur le score de 1-4. Le dernier but marqué par Newcastle, conclu par Murphy après un travail énorme d'Alexander Isak, en dit long sur la saison d'Everton : ils ont été complètement dépassés. Sans rien enlever à la magnifique inspiration du Suédois, bien sûr.