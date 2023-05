Eden Hazard va recevoir une opportunité en or ce mardi !

Eden Hazard devrait être titulaire ce mardi soir contre la Real Sociedad, à en croire la presse espagnole. Une première depuis...septembre en championnat.

Ce mardi, le Real Madrid va laisser de nombreux cadres au repos pour le déplacement des Merengue à la Real Sociedad. La semaine prochaine, le Real Madrid affronte en effet Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, et Carlo Ancelotti devrait faire tourner.

Souvent, faire tourner l'effectif ne signifie pas qu'Ancelotti laisse sa chance à Eden Hazard. Mais cette fois, ce devrait être différent. En effet, selon AS, Hazard sera bel et bien titulaire, et au poste de n°10, pour le match de ce soir. Réponse un peu avant le coup d'envoi (22h)...