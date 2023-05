Réunion de crise à l'AS Monaco, les jours de Philippe Clement sont-ils comptés ?

Au lendemain de la lourde défaite contre Montpellier à domicile (0-4) lors de la 33e journée de Ligue 1, les Asémistes se sont réunis ce lundi à la Turbie pour évoquer les mauvais résultats de l'équipe ces dernières semaines.

Face au risque réel de ne pas être européen en fin de saison, joueurs et membres du staff technique de Monaco ont pris part à une réunion de crise ce lundi convoquée par le directeur sportif du club, Paul Mitchell, selon nos confrères d'Ouest-France. Quatrième de Ligue 1, Monaco (61 points) voit ses concurrents dans la course pour le podium, Marseille (2e, 70 points) et Lens (3e, 66 points et un match en retard) s’éloigner tandis que Lille (5e, 59 points) et Rennes (6e, 56 points) se rapprochent.

Paul Mitchell et Philippe Clement ont pris la parole pour mettre tout le monde face à ses responsabilités et ainsi tirer le signal d’alarme. Les jours du technicien belge, qui s'est d'ailleurs inclus dans cette remise en question, ne sont pas comptés, du moins jusqu'à la fin de la saison, précise RMCSport. Il lui reste cinq rencontres pour verrouiller une place européenne en fin de saison.