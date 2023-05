Luciano Spalletti entre dans l'histoire de la Serie A : "La joie est quelque chose de fugace"

Quatre fois vice-champion d'Italie avec l'AS Rome, le technicien transalpin a remporté le premier Scudetto de sa carrière d'entraîneur avec Naples, ce jeudi.

Luciano Spalletti est devenu le plus vieux coach à soulever le Scudetto à 64 ans et 58 jours. Il détrône Maurizio Sarri, vainqueur du championnat italien à 61 ans, 6 mois et 16 jours avec la Juventus en 2020.

Après l'officialisation du titre de champion de son équipe grâce à son nul sur le terrain de l'Udinese (1-1), l'entraîneur de Naples était déjà tourné vers l'avenir. "Pour ceux qui sont habitués à travailler dur comme moi, ce n'est pas facile. Je ne réussis pas à éclater totalement de joie. La joie est quelque chose de fugace. J'ai gagné, oui, mais je dois encore repartir et travailler ! C'est obligatoire à Naples. Ils ont vu de grands entraîneurs, de grands champions, un public qui a vu jouer Diego Maradona, et dans ce résultat il y a probablement un peu de sa protection. Il est difficile de leur dire 'On est troisième, c'est bien'."