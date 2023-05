Eden Hazard s'accroche au Real Madrid malgré l'intérêt d'un nouveau club !

Eden Hazard souhaiterait aller au bout de son contrat à Madrid. Pourtant, deux clubs se sont montrés intéressés, dont un nouveau candidat.

Ce club, c'est le Montréal CF, autrefois Impact de Montréal. Marca révèle que le club de MLS aurait contacté Eden Hazard et aimerait pouvoir le relancer, tout en donnant un coup de boost et de pub à cette équipe qui stagne un peu en Major League Soccer.

Mais l'intérêt en est resté là : Hazard aurait en effet déjà décidé de rester un an de plus au Real Madrid, jusqu'au terme de son contrat. Une décision qui s'oppose à ses propos de l'été dernier, quand il disait qu'il partirait "si le club le lui demandait".

En effet, du côté du Real Madrid, un départ d'Hazard libérerait 30 millions d'euros de salaire, ce qui permettrait de réaliser un transfert offensif de plus. On y espère donc que l'ex-Diable Rouge reviendra sur sa décision et changera d'état d'esprit cet été.

En plus de Montréal, un club d'Arabie Saoudite aurait fait part de son intérêt. Cependant, cette offre-là semble vouée à l'échec, tant Hazard place la famille avant tout. Montréal aurait au moins l'attrait d'une destination confortable sur le plan familial.