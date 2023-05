Les Francs Borains finissent en beauté face à Charleroi, duel haletant entre Teddy Chevalier et Jérémy Perbet

Les Francs Borains se sont imposés 0-3 face aux U23 du Sporting Charleroi. De quoi conclure la saison de la plus belle des manières.

Pour ce dernier match de la saison, les Francs Borains se sont montrés sérieux jusqu'au bout face aux U23 carolos. Ces derniers frappaient sur la barre au quart d'heure de jeu mais cinq minutes avant la mi-temps, l'inévitable Teddy Chevalier mettait les siens aux commandes.

Malgré cinq changements à la pause et un penalty botté par Chevalier sur le poteau, les visiteurs gardaient le rythme et doublaient la mise après l'heure de jeu via Corenthyn Lavie (0-2). Au coude à coude avec Jérémy Perbet au classement des buteurs (28 buts chacun au coup d'envoi du match), Teddy Chevalier profitait des dernières minutes pour prendre deux réalisations d'avance sur son compatriote, qui joue ce soir face à Knokke avec le RFC Liège.

L'équipe termine quant à elle la saison avec 77 points et une promotion en poche. La fête sera donc belle au Stade Robert Urbain pour communier avec les supporters mardi prochain.