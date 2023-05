🎥 Anderlecht doit-il le relancer ? Antoine Colassin inscrit un but phénoménal avec Heerenveen !

Après avoir inscrit son premier but au début du mois, Antoine Colassin semble enfin lancé avec Heerenveen en cette fin de saison. Il a inscrit un doublé sur la pelouse du PSV Eindhoven, et son second but vaut le détour !

Revoilà Antoine Colassin ! À 22 ans, le jeune buteur prêté par le RSC Anderlecht vivait jusqu'à il y a peu une saison très délicate à Heerenveen, n'ayant pas inscrit le moindre but. Mais au début du mois de mai, Colassin débloquait enfin le compteur. Et alors que Heerenveen se rendait ce dimanche au PSV Eindhoven, Antoine Colassin a permis à son équipe de l'emporter en inscrivant un doublé. Le deuxième but du Mauve, pour faire 1-3, est même une merveille. Parti du côté gauche, Colassin crochète deux hommes et envoie une belle frappe enroulée à ras de sol. ANTOINE COLASSIN 🇧🇪(2001) WITH AN ABSOLUTE GOLAZO FOR HIS BRACE!!!

📽️ @VideoEredivisiepic.twitter.com/mVkn3fpcfB — Football Report (@FootballReprt) May 21, 2023