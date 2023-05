Toby Alderweireld reste calme : "Il n'y a jamais eu d'euphorie"

Un "accident de parcours". C'est ainsi que les joueurs anversois ont qualifié la défaite contre le Club de Bruges. Pas de panique, pas de déclarations hâtives.... Toby Alderweireld est passé par là et prône le calme. "Au sein du groupe, il n'y a jamais eu d'euphorie.

Alderweireld n'est pas inquiet de la défaite au Jan Breydel. "Nous n'avons pas fourni assez de qualité. Point à la ligne. C'est l'explication. C'était notre moins bon match. Bien sûr, on est déçu, mais perdre fait partie du football. Mais on ne pensait pas gagner tous les matches des Playoffs", a confié le capitaine du Great Old à l'issue de la rencontre.

Un modèle de sang-froid et de confiance. Alderweireld sait que le stress et l'agitation qui règnent aujourd'hui seraient pernicieux pour le groupe. "Certains jours sont un peu décevants, mais nous avons un groupe mentalement fort, nous l'avons déjà prouvé. Même lorsque nous avons tout gagné, il n'y a pas eu d'euphorie dans le groupe. Il ne faut donc surtout pas s'enfoncer. C'est juste un match où nous n'avons pas fait les bons choix. Et oui, maintenant tout le monde veut se montrer contre nous. Nous devons faire avec", a précisé l'ancien Diable Rouge.

La semaine prochaine, il y aura un match décisif contre l'Union au Bosuil. "Nous restons calmes. Mais avec un Bosuil comble, nous pouvons faire face à beaucoup de choses", sourit-il. L'Union est prévenue.