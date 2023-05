Quid de l'avenir du meilleur buteur du championnat ? Le principal intéressé répond !

Si la belle offre n'arrive pas, l'attaquant de 26 ans se voit bien rester à Gand une saison supplémentaire. Même sans son compère Emmanuel Gift Orban, Hugo Cuypers n'est pas pressé de quitter la Ghelamco Arena.

La Gantoise est déjà assurée de remporter les Play-Offs 2 et de disputer la Conference League la saison prochaine. Les Buffalos peuvent désormais disputer les deux derniers matchs de la saison tranquillement et penser déjà au mercato estival.

Plusieurs aménagements devront être faits dans l'effectif de Hein Vanhaezebrouck, notamment au sein du compartiment offensif. Sans surprise, Emmanuel Gift Orban sera probablement parti dans quelques semaines et les Gantois pourraient perdre l'ensemble de leur duo si le meilleur buteur du championnat, Hugo Cuypers, cède aux louanges étrangères.

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, Cuypers a d'ailleurs parlé de son avenir, qu'il voit bien écrire à la Ghelamco Arena. "Un transfert n'est pas à l'ordre du jour. Tant qu'il n'y a pas d'intérêt concret, je me sens très bien ici. C'est évidemment le travail de mon agent de me trouver un prochain club, il me tiendra au courant pour cela."

Si la belle offre n'arrive pas, l'attaquant de 26 ans pourrait donc rester une saison supplémentaire à Gand. "Je suis très reconnaissant envers l'entraîneur, le conseil d'administration et l'ensemble du staff pour la confiance reçue ici" a conclu celui qui a inscrit 30 buts toutes compétitions confondues depuis le début de saison.