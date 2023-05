De Bruyne ou Lukaku ? Thibaut Courtois fait son choix pour la finale et explique ses raisons

Manchester City a éliminé le Real Madrid de Thibaut Courtois, qui a fait son choix pour la finale entre ses deux équipiers en sélection. Sa préférence va à l'Inter Milan.

Manchester City et Kevin De Bruyne, ou l'Inter Milan et Romelu Lukaku ? Un Diable Rouge gagnera la Ligue des Champions quoi qu'il en soit, succédant à Thibaut Courtois et Eden Hazard champions en titre mais éliminés par Manchester City en demi-finale.

Interrogé sur l'équipe qu'il espérait voir gagner le 10 juin prochain, Thibaut Courtois a été clair. "J'espère que Romelu pourra gagner la Ligue des Champions. Bien sûr, c'est contre Kevin...mais je connais Romelu depuis un peu plus longtemps. J'ai énormément de respect pour lui", déclare le gardien des Diables pour Prime Video.