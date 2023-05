Jonas De Roeck tire un bilan positif de la saison de Westerlo

Promu en Pro League cette saison, Westerlo a impressionné et s'est installé comme l'équipe-surprise du championnat. Leur coach, Jonas De Roeck, a toutes les raisons d'être satisfait.

Le KVC Westerlo partage la sixième place avec le Standard et le Cercle de Bruges, mais La Gantoise est déjà assurée du ticket européen et de la victoire finale dans les play-offs 2. Les Campinois ont terminé la phase classique à la septième place. Un bon bilan pour un promu, donc : 51 points, 61 buts marqués et 53 buts contre en 34 matches.

Même si Westerlo vient à s'incliner lors de ses matchs restants, sa saison serait de toute manière réussie. C'est également que ce pense l'entraîneur, Jonas De Roeck. "Nous ne devons pas oublier que nous avons déjà fait d'énormes progrès en tant que club et en tant qu'équipe. Il est regrettable que nous nous heurtions parfois à nos limites, mais nous devons en tenir compte", a-t-il déclaré.

"La saison est très longue et nous avons vu des joueurs comme Kyan Vaesen et Igor Vetokele abandonner. Pour jouer parmi les grands clubs, il faut un noyau solide", a constaté De Roeck. "Nous avons peut-être manqué de fraîcheur à la fin de la saison. Nous atteignons nos limites, mais c'est une bonne chose. Il y a une saison et demie, nous n'aurions jamais rêvé d'être dans cette situation."

"Notre foi n'a pas disparu. Nous sommes fiers de disputer les play-offs, qui sont un processus d'apprentissage pour l'avenir. Les autres équipes ont plus d'expérience, mais nous ne devons pas nous laisser aveugler par nos lacunes."