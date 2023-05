Fumée blanche à Chelsea

L'officialisation de l'arrivée de Mauricio Pochettino à Chelsea n'est plus qu'une question d'heures. Depuis plusieurs semaines, l'entraîneur argentin était annoncé dans le viseur du club londonien, et comme rapporté ce dimanche par Relevo, il a déjà signé son nouveau contrat avec les Blues. Cette signature confirme l'arrivée imminente de Pochettino.

Avec ce contrat à long terme en poche, le coach de 51 ans bénéficie de la confiance de la direction londonienne. Maintenant, la tâche la plus difficile reste à accomplir, c'est-à-dire redresser une équipe qui occupe actuellement une triste douzième place en Premier League et qui ne participera pas aux compétitions européennes lors de la prochaine saison.

Mauricio Pochettino has finally signed the contract as new Chelsea head coach after verbal agreement reached 2 weeks ago. 🚨🔵✍🏻 #CFC



Official statement ready, he’s starting his job as Chelsea manager next week.



Contract will be valid until June 2026.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/7BaBpimsFm