Plus critiqué que jamais

Le KRC Genk a fait ses adieux à son meilleur buteur et à son Soulier d'or en janvier. Paul Onuachu a rejoint Southampton pour une aventure en Premier League. Mais l'équipe d'Onuachu a dû reconnaître sa supériorité et est déjà définitivement reléguée.

L'attaquant est en difficulté depuis son arrivée en janvier en provenance de Genk. L'entraîneur de Southampton l'a également remarqué et n'a pas mâché ses mots. "Je pense qu'il est parfois difficile d'arriver directement en Premier League et de marquer des buts, surtout lorsque vous devez encore vous adapter", a déclaré Ruben Selles.

"Il y a des postes où l'on est plus exposé, le poste de numéro neuf est difficile aujourd'hui. Le changement d'entraîneur ne lui a probablement pas fait du bien non plus, nous jouons un peu différemment maintenant de toute façon. C'est principalement ça", écrit TribalFootball.

"Habituellement, lorsque vous prenez un joueur du championnat belge ou français, à moins que l'équipe ne soit très structurée, il a besoin d'un temps d'adaptation. Et c'est ce qui s'est passé. Il a probablement une opinion différente, mais c'est la mienne".