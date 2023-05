Coup de tonnerre à Naples

Récent champion d'Italie, Naples va perdre son entraîneur.

Ce dimanche, le président de Naples Aurelio De Laurentiis a confirmé le départ de son entraîneur arrivé en mai 2021. "Spalletti m'a dit qu'il préférait prendre une année sabbatique", a confié le dirigeant. "Est-ce que je pouvais refuser ? Il m'a beaucoup apporté et je le remercie. Il est venu me voir et il m'a dit qu'il avait tout donné, qu'un cycle se terminait."

Pour le remplacer, le Napoli aurait déjà contacté Luis Enrique, libre depuis sa séparation avec la sélection espagnole après le Mondial 2022.