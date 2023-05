Kylian Mbappé remporte le trophée du meilleur joueur de Ligue 1

Actuellement meilleur buteur de la compétition avec 28 buts, auxquels il a ajouté 6 passes décisives. Kylian Mbappé remporte le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 pour la quatrième fois consécutive. Il devance devant son coéquipier Lionel Messi, les Lensois Seko Fofana et Loïs Openda, ainsi que le Lillois Jonathan David.

Le trophée de meilleur gardien est revenu au Français Brice Samba (Lens). Le Portugais Nuno Mendes (PSG) a été élu meilleur espoir et Franck Haise (Lens) a reçu le titre de meilleur entraîneur.

HAISE OF THE TIGER 🐯



Quelle saison pour le @RCLens et Franck Haise ! Une qualification assurée en Ligue des champions et une campagne record pour le club !



Félicitations à Franck qui remporte le Trophée de Meilleur Entraîneur de