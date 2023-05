Onana n'oubliera "jamais" sa fin de saison totalement folle avec Everton

Le Diable Rouge s'est maintenu en Premier League avec Everton. Une course folle pour le maintien qui a condamnée d'autres Diables.

Everton a arraché son maintien en Premier League ce week-end en s'imposant face à Bournemouth. Un match fou qui a scellé le sort de Leicester City.

Cette bonne nouvelle pour les Toffees en est également une pour Amadou Onana qui jouera donc encore parmi l'élite anglaise la saison prochaine.

"Je n'oublierai jamais", a confié le Diable Rouge au journal L'Equipe pour qui ce match restera "gravé à vie" dans son esprit. Il explique également qu'il préfère vivre un tel moment maintenant et non plus tard dans sa carrière.

Onana, qui est content que son club ait "fait le travail" et qu'il soit sauvé par son ami Adboulaye Doucouré, a vécu un "énorme ascenseur émotionnel" lors de ce match pour lequel le club avait énormément de pression.