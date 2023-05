Une association de rêve avec Kevin De Bruyne ? Pep Guardiola a passé un coup de fil

Manchester City est inarrêtable cette saison...et ça ne suffit pas à Pep Guardiola. Le technicien catalan aurait en tête un sacré nom pour renforcer son équipe : Neymar !

Verra-t-on Kevin De Bruyne et Neymar sous le même maillot la saison prochaine à Manchester City ? L'association du meneur de jeu belge et de l'artiste brésilien fait saliver. On le sait, Neymar n'est plus en odeur de sainteté à Paris et n'était même pas présent pour fêter le titre conquis le week-end dernier.

Pep Guardiola, qui a lancé le Brésilien à l'époque de son arrivée en Europe, sous le maillot du FC Barcelone, serait prêt à en profiter. Selon L'Equipe, le Catalan aurait appelé Neymar afin de le sonder concernant un éventuel transfert cet été à Manchester City. L'ailier de 31 ans serait tenté par un départ.

Encore sous contrat jusqu'en 2025 au PSG, Neymar vit une relation houleuse avec son public comme avec la France de manière générale. Ses excès et son attitude fort détachée du club font polémique, et ce alors que dans les chiffres, il est toujours aussi brillant (18 buts et 17 assists en 29 matchs cette saison).

Sous Guardiola à Manchester City, on imagine aisément Neymar retrouver de sa superbe. Cependant, L'Equipe précise que cette réunion mancunienne a "peu de chances" de se faire cet été. Manchester...United serait aussi sur les rangs, l'international brésilien et ami de Neymar Casemiro poussant pour que le n°10 vienne chez les Red Devils.