Thomas Meunier : "Il ne manque qu'une chose à De Bruyne s'il veut gagner le Ballon d'Or"

Champion en Premier League et futur finaliste de la Ligue des Champions, Kevin De Bruyne prouve qu'il est actuellement l'un des meilleurs joueurs du monde. Selon son coéquipier avec les Diables Rouges Thomas Meunier, De Bruyne mériterait même d'être Ballon d'Or, mais...

Kevin De Bruyne est aux portes de la gloire. Dans une grosse dizaine de jours, il jouera la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan. En cas de victoire contre les coéquipiers de Romelu Lukaku (et en FA Cup), le Belge aurait de grandes chances de battre son record - 3e - au Ballon d'Or.

Selon Thomas Meunier, les succès et les prestations de De Bruyne ne lui suffiront peut-être pas à remporter la prestigieuse récompense individuelle. Dans les colonnes de SudInfo, il explique pourquoi il voit plutôt son coéquipier à Manchester City Erling Haaland rafler la mise.

"Pour moi, Kevin De Bruyne doit gagner le Ballon d’or mais je ne le vois pas le décrocher car ce n’est pas qu’une question de foot, c’est aussi une affaire de business", explique Meunier.

"Et Kevin n’utilise pas assez son image et c’est tout à son honneur. Haaland, par contre, a ce pouvoir médiatique et ce pouvoir de vente de par son attitude. Le viking aux longs cheveux blonds, c’est un mec "bankable"… Cela pourrait avoir une influence dans le verdict final."