La révélation sur Thibaut Courtois qui ne va pas plaire aux fans madrilènes

Thibaut Courtois est devenu, sous le maillot du Real Madrid, l'un des meilleurs gardiens du monde. Au vu son impressionnante carrière, on ne peut que lui donner raison quant à ses choix de clubs.

Avant de s'installer comme grand titulaire à Chelsea, Courtois avait été prêté à l'Atletico Madrid. Grand bien lui a fait, car cette expérience lui a permis de progresser énormément.

Néanmoins, il semblerait que le Belge ait, lors de son premier passage à Madrid, été tout proche de signer dans un autre grand espagnol, grand ennemi du Real et de l'Atlético : le FC Barcelone.

Dans le podcast Nude Project, relayé par AS, l'ancien membre du conseil d'administration et directeur sportif du Barça Javier Bordas a expliqué à l'époque avoir été tout proche signer Courtois. Et que ce dernier n'aurait pas du tout été contre rallier la Catalogne.

"J'aurais pu amener Courtois au Barça. Il va être ennuyé que je dise cela parce qu'il joue pour le Real Madrid. C'était quand il était à l'Atlético. Il préférait venir au Barça plutôt que d'aller (de retourner) à Chelsea, mais les entraîneurs ont préféré signer Ter Stegen et Claudio Bravo", a révélé Bordas.