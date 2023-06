400.000 euros "détournés" par Thierry Dailly ? John Textor donne sa version des faits

John Textor a réuni la presse ce vendredi pour raconter sa version des faits et étayer ses accusations, plutôt graves, à l'encontre de Thierry Dailly. Il est notamment revenu sur l'accusation de détournement de fonds.

Le communiqué surréaliste du RWDM annonçant la mise à l'écart de Thierry Dailly comportait de nombreux points qui valaient la peine qu'on y revienne, mais celui qui paraissait le plus grave - et le plus surprenant - était peut-être celui-ci : 1. Détournement des fonds du club.

Des accusations gravissimes, que John Textor, qui a réuni la presse ce vendredi, a étayées au moyen d'un powerpoint et d'explications détaillées. "Tout d'abord, il faut savoir que Thierry Dailly souhaitait vendre l'intégralité du RWDM, pour 8 millions d'euros. Je ne souhaitais pas cela, vivant en Floride et gérant déjà 2 clubs", révèle l'Américain.

Le remords du vendeur

"Nous avons finalement convenu qu'il en garderait 20%, mais les fans n'ont pas immédiatement compris qu'il voulait initialement tout vendre (...) par après, Thierry Dailly a connu ce qu'on appelle le "remords du vendeur" et n'a pas accepté qu'il perdait son pouvoir au sein du club. Vous ne pouvez pas prendre l'argent puis vous comporter comme si vous aviez toujours le pouvoir".

C'est ensuite qu'est arrivé ce cas de "détournement de fonds" : "Un employé nous a un jour informé que nous n'avions pas les fonds nécessaires pour payer les salaires, ce qui nous a surpris. J'ai en effet fait preuve de trop de négligence durant mes premiers mois de gestion", concède Textor. "Nous parlons là d'une somme de 400.000 euros ("détournés" par Dailly, nda) qui ont été remis au club dans les semaines suivantes, mais la rupture de confiance était là".

"Quand un employé ou un administrateur fait ce genre de choses par intérêt personnel sans autorisation, généralement, le licenciement est immédiat (...) Thierry Dailly a, à ce moment, perdu son rôle de président opérationnel, il n'est resté que président du club avec un statut de conseiller", conclut Textor. Un changement de statut que Thierry Dailly n'a, selon le propriétaire du RWDM, pas bien expliqué.

La porte du bureau de Thierry Dailly sera changée et il y aura quelqu'un d'autre dedans

"Il n'a jamais su être honnête et expliquer sa nouvelle situation, vis-à-vis des fans comme des employés du club", accuse John Textor, qui précise que Dailly restera actionnaire aussi longtemps qu'il le souhaitera. "Il possède 20% du club et je n'ai aucun droit de lui retirer, il en fait ce qu'il souhaite, et chaque membre du RWDM est bienvenu au stade".

Pas au bureau, cependant. "Les bureaux sont pour les employés du club et il n'y travaille plus. Les portes seront remplacées et quelqu'un d'autre occupera le bureau de Thierry", assure Textor. Ambiance...