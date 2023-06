Malgré la polémique, l'arbitre de la finale de la Ligue des Champions est maintenu

Englué dans une polémique au pays, l'arbitre polonais Szymon Marciniak risquait de ne pas officier lors de la finale de la Ligue des Champions prévue le 10 juin prochain entre Manchester City et l'Inter Milan.

L'UEFA avait ouvert une enquête concernant l'arbitre désigné pour la prochaine finale de la Ligue des Champions, Szymon Marciniak. Ce dernier risquait d'être destitué suite à sa participation au congrès d'un parti d'extrême droite en Pologne.

L'UEFA a finalement, par le biais d'un communiqué, expliqué que Marciniak sera maintenu pour cette finale. "Sur la base des informations fournies, l'UEFA confirme que M. Marciniak remplira son rôle d'arbitre pour la finale de l'UEFA Champions League 2023. L'UEFA se consacre à la promotion d'un environnement footballistique inclusif, respectueux et fair-play, et s'oppose fermement à la haine, à la discrimination et à l'intolérance. Nous réitérons notre engagement à promouvoir l'unité, le respect et le fair-play au sein du beau jeu", a écrit l'UEFA sur son site internet.

Marciniak s'est, quant à lui, excusé. Cela lui a sans doute sauvé sa place. "Après réflexion et une enquête plus approfondie, il est devenu évident que j'ai été gravement induit en erreur et que j'ignorais totalement la véritable nature et les affiliations de l'événement en question. Je ne savais pas qu'il était associé à un mouvement d'extrême droite polonais. Si j'avais su cela, j'aurais catégoriquement décliné l'invitation."