"Au panthéon des horreurs" : la presse espagnole s'en donne une dernière fois à coeur joie avec Eden Hazard

Le contraste avec l'enthousiasme provoqué par son arrivée est grand. Eden Hazard restera comme l'un des plus grands échecs du Real Madrid, ce que n'a pas manqué de relever la presse espagnole.

Il faisait la une de tous les quotidiens à son arrivée à Madrid en 2019. Quatre ans plus tard, Eden Hazard s'en va avec à peine quelques lignes pour acter la fin du calvaire. Malgré le peu d'espace lui étant accordé dans la presse espagnole, les mots utilisés font mouche.

Marca n'y va pas par quatre chemins : "La grande acquisition de l'été 2019 part comme un grand échec, en Italie, on appelle ça un "bidone". Hazard est arrivé à Madrid dans une opération à plus de 100 millions d'euros pour Chelsea. Une opération à laquelle même Pep Guardiola avait donné sa bénédiction. A l'époque, il était juste derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo".

AS va dans le même sens : "Hazard entre dans le Panthéon des horreurs comme l'une des pires acquisitions de l'histoire, mais il faut être honnête : à l'époque, nous étions tous en train de trinquer à son arrivée. Parce qu'à l'époque, c'était un joueur de tous les superlatifs. Les blessures (son compatriote Thomas Meunier a tué sa carrière) et le surpoids ont minimisé son talent. Au Real Madrid, personne ne vous attend".

Espérons qu'il soit encore possible de lire des lignes plus positives à son sujet dans les prochains mois. Comme au bon vieux temps.