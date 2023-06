Officiel : Karim Benzema quitte le Real Madrid !

Le Ballon d'Or et joueur UEFA de la saison dernière était arrivé à la Maison Blanche en 2009. 14 ans plus tard, il quitte le Real par la grande porte.

Le Real Madrid continue sa revue d'effectif en vue de la saison prochaine. Ce week-end, ce sont Mariano Diaz, Marco Asensio et Eden Hazard qui ont officiellement quitté la Maison Blanche, deux joueurs sur lesquels Carlo Ancelotti ne comptait plus.

Dans la presse espagnole, il est mentionné depuis quelques semaines que le Real se met en quête d'un attaquant pour la saison prochaine. Tout devient désormais plus logique, puisque le Real vient d'officialiser dans un communiqué le départ de Karim Benzema, arrivé en 2009 en provenance de Lyon.

'Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club. Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est déjà l'une de nos plus grandes légendes" peut-on notamment lire dans ce communiqué.

Lié au club saoudien d'Al-Ittihad, Benzema aura désormais le loisir de choisir sa prochaine destination.