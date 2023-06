OFFICIEL : Karim Benzema signe en Arabie Saoudite

D'abord, il y a eu les rumeurs de départ. Cela semblait totalement inconcevable il y a encore quelques semaines, mais Benzema semblait se diriger vers une nouvelle destination, où l'argent coule à flots : l'Arabie Saoudite.

Ensuite, il y a eu l'officialisation, après 14 ans passés à Madrid, de la non-prolongation de son contrat.

Et puis, les informations de l'AFP de ce mardi matin, confirmant que le Nueve avait signé un contrat de trois saisons avec Al-Ittihad, le récent champion arabe.

C'est fait : depuis ce mardi soir, Benzema a officiellement rejoint l'Arabie Saoudite. Là-bas, un contrat de 200 millions d'euros annuels l'attend.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB