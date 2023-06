La raison pour laquelle l'ancien du Standard Selim Amallah doit s'inquiéter pour son avenir

Arrivé cet hiver au Real Valladolid avec la volonté de passer un palier, le milieu de terrain Selim Amallah doit déjà se trouver une nouvelle porte de sortie. Ce qui sera tout sauf une tâche facile...

Les temps sont durs pour Selim Amallah. Sortant d'une excellente Coupe du monde avec le Maroc, il avait dans la foulée quitté le Standard - dans des circonstances peu joyeuses - pour le Real Valladolid. Quelques mois et des blessures plus tard, le voilà relégué en LaLiga 2 (D2 espagnole).

Connaissant les ambitions d'Amallah, 26 ans, sa volonté sera sûrement de se trouver un nouveau club évoluant dans un grand championnat européen. Les prétendants ne manquaient pas lorsqu'il était au Standard.

Seulement, Amallah devra composer avec une difficulté lors de ses recherches cet été : le montant de sa clause libératoire. Selon Le Soir, cette dernière serait de plus de 5 millions d'euros. Une somme conséquente, pour un joueur qui est hors forme et n'a plus montré grand chose depuis son arrivée en Espagne.