Après son accident de voiture, OHL prend une décision concernant Sofian Kiyine

En mars dernier, Sofian Kiyine était l'auteur d'un très dangereux et spectaculaire accident de voiture. Conduisant en état d'ébriété, il avait perdu le contrôle du véhicule et s'était écrasé dans un hall omnisports à Flémalle.

Lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi, le CEO d'OHL, Peter Willems, a expliqué que Kiyine allait réintégrer le groupe pro.

“Il y aura une audience préliminaire au tribunal de police à la fin du mois de juin. Le club ne connaît pas les détails de l’enquête, mais sur la base des informations que l’OHL a déjà reçues, Kiyine sera réintégré dans l’équipe. Les premiers tests médicaux et physiques auront lieu lundi”, a déclaré Willems selon des propos relayés par la Dernière Heure.

Le joueur semble avoir pris conscience de la dangerosité de sa conduite, qui plus est sous état d'ébriété. ”En collaboration avec l’Institut Vias, il va entamer un parcours et, ce qui est le plus important pour moi, il a spontanément demandé un éthylotest pour sa voiture”, a précisé Willems.