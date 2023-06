Kevin De Bruyne la joue "détendu" avant la finale de la Ligue des Champions

Ce samedi, Kevin De Bruyne jouera l'un des matchs les plus importants de sa carrière. Le Diable Rouge a l'occasion de remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes et de prendre sa revanche après la défaite contre Chelsea en 2021.

A moins de 48h de la finale de la Ligue des Champions, Kevin De Bruyne ne semble pas submergé par la grandeur de l'enjeu. Il connait bien les ficelles du métier : pour faire redescendre la pression, il faut la mettre sur l'adversaire, l'Inter Milan de Lukaku. "Vous n'êtes pas en finale de la Ligue des champions si vous n'êtes pas au top. Ils ont fait le doublé en Italie, et en cette fin de saison, ils ont gagné pratiquement tous les matches qu'ils ont joués. Ils ont leur système de jeu, leur style typique et ce qu'ils font sur le terrain, ils le font très bien. Je ne pense pas que quelqu'un puisse penser que ce sera un match facile contre l'Inter. C'est une finale et cela commence à du 50-50", a déclaré De Bruyne à Belga. A Manchester City, De Bruyne a tout gagné. Il ne lui manque plus que la Ligue des Champions, qu'il a caressé du bout des doigts en 2020. "Quand je suis arrivé dans ce club, est-ce que je pensais que je gagnerais autant de matches et de trophées ? Probablement pas. Nous avons déjà un palmarès impressionnant, mais c'est vrai que nous n'avons pas encore gagné la Ligue des champions. J'espère que ce sera le cas samedi. Nous sommes conscients de l'importance de ce match, mais d'après mon expérience, vous avez plus de chances si l'équipe est détendue en vue du match."





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Manchester City - Inter en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (10/06).