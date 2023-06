Timothy Castagne en route vers un grand club européen

Malgré la saison cauchemardesque de Leicester, Timothy Castagne garde la cote. Le Diable Rouge discuterait avec la Juventus.

Actuellement en train de préparer les rencontres face à l'Autriche et l'Estonie avec les Diables Rouges, Timothy Castagne est également sollicité du côté du marché des transferts. Et en particulier à Turin. Selon Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio, la Juventus serait venue aux nouvelles.

Selon une source italienne relayée par la Dernière Heure, les discussions auraient déjà débuté entre les deux parties mais pas encore avec Leicester. Timothy Castagne y est encore sous contrat pendant deux ans. Les Foxes en demanderaient 15 millions.