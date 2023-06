Koni De Winter, comme un air de Kompany... ou de Bonucci et Chiellini ?

Koni De Winter a impressionné face aux Pays-Bas, mettant sous l'éteignoir Brian Brobbey, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam. Calmement, il a répondu aux questions de la presse au lendemain de sa belle performance.

Koni De Winter (21 ans) est quelqu'un d'apparence plutôt discrète : il a fallu mettre notre enregistreur un peu plus près que prévu tant le défenseur prêté à Empoli par la Juventus parle doucement. Mais avec tout de même une belle sérénité.

Pourtant, le staff n'était pas forcément serein quant à ses chances de jouer cet Euro U21. "C'est vrai que j'avais une petite déchirure au genou et qu'il a fallu mettre les bouchées doubles avec le staff médical. Mais être ici était un vrai objectif. Je n'ai pas eu de doutes", affirme De Winter.

Kompany ? "Un exemple"

Les comparaisons habituelles n'ont pas manqué après le match d'ouverture de l'Euro U21. L'école de la Juventus est naturellement formatrice, avec le duo Chiellini-Bonucci en tête de gondole. "J'y ai passé 6 ans déjà, donc bien sûr, j'ai pu apprendre d'eux. Vincent Kompany ? Evidemment que c'est un exemple", reconnaît Koni De Winter.

"Il a passé beaucoup de temps en équipe nationale, en tant que capitaine...quand tu es un jeune joueur, ça t'inspire. Mais j'ai beaucoup de sources d'inspiration", pointe ensuite le jeune défenseur. "J'essaie de les mélanger".

J'ai passé un palier cette saison avec Empoli

Ce qui a notamment impressionné face à Brian Brobbey, c'est la science du placement de Koni De Winter, qui anticipait idéalement les déplacements de son homme. "Je crois que ça fait partie de mes qualités, je sais bien lire les phases et les moments du match et y réagir. Une cleansheet, ça fait plaisir à tout défenseur", sourit-il.

"Jouer aux côtés de Zeno Debast est facile, il sait faire un peu de tout et je peux donc toujours compter sur lui, nous communiquons bien". Nécessaire, car De Winter jouait... sur son mauvais pied. "Oui, je préfère jouer à droite", reconnaît le joueur de la Juve. "Mais tant que je suis sur le terrain, ça me va. J'ai encore des progrès à faire avec mon pied gauche, jouer plus vite. Mais j'ai beaucoup appris cette saison à Empoli, pris de l'expérience face au top. J'ai fait des erreurs, les ai corrigées, et j'ai passé un palier", conclut Koni De Winter.