🎥 Le sélectionneur espagnol furieux après avoir été moqué par ses propres supporters

Luis de la Fuente a récemment remporté la Ligue des Nations avec l'Espagne.

De retour en Espagne après la victoire en Nations League, les célébrations ont pu battre leur plein pour la Roja.

Mais malgré la belle occasion, Luis De la Fuente a gentiement, disons, été pris à partie par certains supporters espagnols présents, raillé à cause de sa calvitie.

Au moment de prendre la parole, un groupe de supporters a scandé en coeur "Calvo" (chauve), ce qui n'a pas été du goût du sélectionneur.

"Ce genre de choses me dérange. Les mauvaises manières et le manque de respect me dérangent. Il y avait 20 hooligans qui se sont fait remarquer. Dans ce genre d'endroit, il arrive toujours que quelques personnes s'excitent et que les autres se taisent. Il y avait une atmosphère magique, mais on peut la critiquer et la dénoncer", réagit l'Espagnol.

"Que se serait-il passé si quelqu'un avait crié 'le noir, le noir, le noir?", poursuit De la Fuente, avant de conclure : "Si je suis chauve, je suis chauve. Et j'en suis heureux. Il faut apprendre le respect aux gens."