Loïs Openda, pas (encore) la valeur ajoutée attendue

Loïs Openda n'a pas trouvé le chemin des filets lors des deux premiers matchs des Espoirs. Mardi sera le moment idéal pour sortir de sa boîte.

Avec 21 buts en Ligue 1 et un transfert attendu aux alentours des 40 millions d'euros, Loïs Openda est très certainement l'une des plus grandes stars de cet Euro U21. Son arrivée dès le premier match de la compétition plutôt que d'aller en Estonie avec les A était une surprise et une preuve de son engagement au sein du groupe Espoirs.

Mais après deux matchs, Openda reste frustré. Face aux Pays-Bas, il l'a été par Bart Verbruggen, mais ce genre de face-à-face est généralement sa grande force. Le Lensois a ensuite livré un match courageux et impliqué mais n'a plus amené le danger par rapport à un Michel-Ange Balikwisha déchaîné.

Face à la Géorgie, Loïs Openda a vécu un match compliqué : les rôles se sont inversés entre lui et Charles De Ketelaere, et il aurait mérité un assist vers le Milanais qui s'est un peu loupé à son tour. Mais globalement, celui qu'on attend comme le facteur X de cet Euro pour les Diablotins a manqué d'impact.

Le scénario du match ne l'a pas servi : dans un contexte de pression adverse durant lequel il aurait fallu mieux gérer la conservation de balle, Openda a trop souvent raté ses contrôles et perdu le cuir en reconversion. Et il a à peine inquiété Mamardashvili. Sans un réveil collectif face au Portugal, Loïs Openda pourrait quitter l'Euro U21 par la petite porte et sans but marqué. Pas la valeur ajoutée attendue... pour l'instant.