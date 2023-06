Officiel : au moins, Neerpede prend les choses en main

Du côté des RSCA Futures, on prolonge et on prépare la saison.

Le défenseur latéral droit de 21 ans, Loïc Masscho, a signé une prolongation de contrat d'un an avec le RSC Anderlecht. Masscho a principalement été formé au sein de la jeunesse d'Anderlecht. En 2014, le RSC Anderlecht l'a recruté en provenance du KAA Gent. Anderlecht a décidé de prolonger le contrat de Masscho d'une année supplémentaire. Bien qu'il n'ait pas encore eu l'opportunité de jouer avec l'équipe première d'Anderlecht, il a accumulé une certaine expérience avec le RSCA Futures la saison dernière, où il a disputé pas moins de 30 matchs. Made in Neerpede. Loïc Masscho prolonge son contrat avec le RSCA. Proficiat, Loïc. 🟣⚪️https://t.co/WoCxsBgF0t pic.twitter.com/JAztxo4sJg — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) June 26, 2023