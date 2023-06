Dans quel état Zinho Vanheusden arrive-t-il au Standard ?

Deux ans après son départ, Zinho Vanheusden serait proche d'un retour à Sclessin. Mais son bilan médical ne s'est pas amélioré entretemps, que du contraire.

C'était il y a deux ans : après avoir lancé sa carrière au Standard, Zinho Vanheusden retournait à l'Inter Milan. Arrivé à Milan en fin de formation, le défenseur central avait été prêté aux Rouches en janvier 2018 avant que ces derniers n'en fassent le transfert entrant le plus cher de leur histoire (de loin, avec une arrivée définitive à 11,7 millions). Au bout de deux ans de presatations pleines de personnalité et d'interceptions hautes, le joueur était retourné à l'Inter pour plus de 16 millions.

Un nouveau prêt évoqué avec insistance en bord de Meuse en atteste : les Interistes n'ont pas eu de retour sur investissement et Vanheusden attend toujours de pouvoir enchaîner les matchs. C'est qu'à l'image de son passage à Liège, les blessures continuent de s'enchaîner et de ralentir sa progression. Ses deux saisons en prêt au Genoa puis à l'AZ en sont la triste illustration.

Dans le club au griffon, divers problèmes musculaires et une grave blessure au genou lui ont fait manquer pas moins de 22 matchs. Considéré comme un premier choix par Davide Ballardini puis Alexander Blessin lorsqu'il était fit, il n'a pu enchaîner que quatre titularisations consécutives. Il a d'ailleurs assisté depuis l'infirmerie à la descente du club en Serie B.

Le top est à peine plus réjouissant en ce qui concerne son aventure à Alkmaar. Côté pile, Vanheusden ne renseigne plus le moindre forfait depuis la mi-mars. Côté face, la blessure survenue en février l'a complètement écarté de l'équipe. Alors qu'il restait sur trois titularisations de rang au sein d'une équipe alors deuxième d'Eredivisie, il ne compte plus que neuf malheureuses minutes disputées en dix matchs à son retour dans le groupe.

C'est la donnée qui doit inciter à la prudence en cas de retour à Sclessin : depuis son départ il y a deux ans, Zinho Vanheusden n'a disputé que 1445 minutes, toutes compétitions confondues. Soit l'équivalent de 16 matchs complets. Même si son corps le laisse tranquille, il lui faudra nécessairement un certain temps d'adaptation pour retrouver son meilleur niveau avec un tel manque de rythme.

Mais du haut de ses 23 ans, le garçon commence à avoir l'habitude des retours inespérés. D'espoir, il en est beaucoup question quant à un retour dans son club formateur. Reste à voir si son état physique sera à la hauteur des attentes.