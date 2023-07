De Bruyne deuxième d'un classement très prestigieux juste derrière... Messi

Kevin De Bruyne n'a plus rien à prouver quant à sa magie balle au pied. Sa récente triple couronne avec Manchester City a encore montré à quel point il était un joueur d'exception.

Dans un classement réalisé par 90min, on le retrouve à la deuxième place des meilleurs passeurs du 21e siècle, juste derrière un certain... Lionel Messi. Ce dernier a signé 357 passes décisives en 1028 matchs contre 281 en 685 matchs pour KDB.

S'il maintient son rythme actuel, il peut toujours dépasser Messi, car ce classement se base sur les données des cinq meilleurs championnats. Maintenant que Messi joue en MLS, ses statistiques ne seront plus comptabilisées.

KDB se retrouve une belle brochette de stars comme Di Maria, Neymar, Suarez, Müller, Ronaldo et d'autres dans le classement.

