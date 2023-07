Officiel : Bart Verbruggen quitte le Sporting d'Anderlecht

Après plusieurs semaines de négociations et après s'être débarrassé de Burnley et Kompany avec une énorme offre, Brighton a officialisé l'arrivée de Bart Verbruggen.

Le gardien néerlandais quitte donc le Sporting d'Anderlecht après avoir passé trois ans au club. Il était arrivé en provenance du NAC Breda et a vraiment eu sa chance entre les perches après la mise à l'écart de Van Crombrugge.

Verbruggen a signé un contrat jusqu'en juin 2028 avec son nouveau club. Le montant de la transaction, selon plusieurs médias, est de 20 millions d'euros.

We're delighted to announce the signing of goalkeeper Bart Verbruggen from Anderlecht on a five-year contract until June 2028. 🤩



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️