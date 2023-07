L'Inter ne compte pas jeter l'éponge dans le dossier Lukaku

La situation de Romelu Lukaku est toujours aussi compliquée. Le Diable Rouge est entre l'Inter et Chelsea. Les prochaines semaines promettent d'être intenses.

Peut-on dire que cela a avancé concernant Romelu Lukaku ? Honnêtement, non. Le Diable Rouge veut rester à l'Inter et quitter Chelsea. Le coeur du problème réside dans le fait que Chelsea réclame 40 millions pour son joueur et que l'Inter était plutôt partant pour un nouveau prêt payant.

Malgré les supposées bonnes relations entre les dirigeants des deux clubs, Marotta et Boehly, Chelsea se montrerait assez farouche dans les négociations. L'Inter serait disposé à s'accorder sur un nouveau prêt payant à hauteur de 30 millions d'euros et une option d'achat obligatoire, plus un remboursement échelonné.

A voir donc si Chelsea se montrera un peu plus souple. Au risque que la situation s'enlise tant et plus et que Lukaku se retrouve dans une position contractuelle encore plus compliquée. Lors d'une réunion s'étant tenue entre les membres de la Serie A, l'administrateur délégué de l'Inter, Alessandro Antonello, a déclaré que Lukaku était une "priorité" du club cet été et que le président intériste Guiseppe Marotta "suivait le dossier".