Enorme surprise dans le dossier Loïs Openda à Lens !

Depuis plusieurs semaines, le RB Leipzig s'intéresse au dossier Loïs Openda et a déjà soumis plusieurs offres au RC Lens afin de s'attacher les services du joueur. Cependant, le club de Ligue 1 a, pour l'instant, toujours refusé les propositions mises sur la table.

Il se pourrait qu'Openda se dirige vers une grosse désillusion. En effet, selon Philipp Hinze de Sky Sports, le club allemand serait en train de regarder pour une alternative au Diable Rouge et aurait les dossiers Jonathan David et Balogun sur la table.

Lens souhaiterait 50 millions d'euros pour Openda. Un montant sur lequel Leipzig ne semblerait pas vouloir s'aligner.

↪️ @RBLeipzig has to look at alternatives to Openda. The deal can still work out, but it can also fall through. J. David & F. Balogun were on the list at the time. Both were too expensive in the first instance. Wahi was considered, but the idea was not substantiated. @SkySportDE pic.twitter.com/Y0XQseaipK