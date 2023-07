Hein Vanhaezebrouck laisse-t-il sous-entendre un départ en fin de saison prochaine ?

Hein Vanhaezebrouck est revenu à Gand en 2020, après un premier passage triomphale en 2014-2017. Pour combien de temps encore coachera-t-il les Buffalos ?

Le week-end dernier se tenaient les Gentse Feesten, une célèbre fête gantoise à laquelle toute la ville participe, sous forme de concerts, de parades et de festivités. Les joueurs et dirigeants de La Gantoise y sont souvent présents, et Hein Vanhaezebrouck ne faisait pas exception.

Alors que son équipe et lui-même était célébrés sur la place centrale de la ville, le coach gantois s'est exprimé : "C'est déjà la septième fois que je me tiens ici sur scène sur la place Saint-Bavon. J'ai l'impression d'avoir grandi avec la ville et le club", déclare Vanhaezebrouck.

"Mais cela pourrait être la dernière fois, et j'ai donc envie d'en profiter deux fois plus que d'habitude", a-t-il ensuite conclu. Un message sybillin de la part de l'emblématique coach gantois, champion en 2015 et vainqueur de la Coupe de Belgique en 2022.