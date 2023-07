"Il n'avait pas confiance en moi" : Brecht Dejaegere balance sur cet ancien coach du Standard

Brecht Dejaegere a connu trois magnifiques saisons à Toulouse. Malgré ça, la relation avec Philippe Montanier n'était pas au beau fixe.

Brecht Dejaegere quitte Toulouse en capitaine fier. Le nouveau transfuge de Charlotte FC, en MLS, restera à jamais celui qui a soulevé la Coupe de France et a permis au club de retrouver la Ligue 1. Philippe Montanier a également quitté les Violets malgré les bonnes performances de l’équipe. Entre l’ancien coach du Standard et son capitaine, la tension est parfois montée.

C’est ce qu’a confié Dejaegere à “Les Vilolets.com” : “Je n’ai jamais senti que Philippe avait confiance en moi. Il me sortait tout le temps à l’heure de jeu. Je me souviens d’un match où je fais une passe décisive, et le premier changement, c’était moi. J’ai besoin d’amour, je suis capable de jouer plus de 60 minutes”.

Malgré son brassard, Brecht Dejaegere avait recommencé la saison dernière sur le banc : “Je ne suis pas trop un mec qui va souvent parler avec le coach. Mon éducation, c’est le terrain, c’est la seule vérité. Mais j'avais l’impression qu’il n’avait pas besoin de moi, alors que j’étais capitaine”. Le milieu de terrain aura tout de même mordu sur sa chique, jusqu’à récupérer sa place de titulaire et quitter Toulouse en de très bons termes. Avec Montanier, en revanche...