Ce joueur a refusé l'Union : "Avec tout mon respect, ce n'est pas un top club"

Pour palier le départ le Teddy Teuma, l'Union Saint-Gilloise explore plusieurs pistes. Celle menant à Rob Schoofs (Malines), a échoué.

Comme il l'avait expliqué il y a quelques jours, Schoofs a préféré rester à Malines et prolonger son contrat plutôt que rejoindre l'Union Saint-Gilloise.

Dans une interview accordée au Nieuwsblad en marge de la Supercoupe face à l'Antwerp, Schoofs est revenu sur son choix.

"Financièrement, c'était une proposition intéressante et le football européen aurait été agréable, bien sûr, mais je n'étais pas convaincu à 100 % que c'était le bon choix pour moi. Le départ de Karel Geraerts et de quelques joueurs vedettes m'a fait hésiter. La moitié de l'effectif est déjà partie ou sur le point de partir. Et avec tout le respect que je lui dois, l'Union n'est pas non plus un club traditionnel de haut niveau."

Des propos qui plairont à l'Union, aux dirigeants et à leurs fans...