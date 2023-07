L'Antwerp va-t-il perdre Mark Van Bommel ?

Les rumeurs concernant l'Arabie Saoudite se multiplient. Selon le journaliste de Sky Sports Rudy Galetti, Al Shabab aurait également frappé à la porte de l'Antwerp pour l'entraîneur Mark van Bommel.

Le club saudien est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur et a choisi van Bommel. Des discussions avec l'entraîneur néerlandais seraient également en cours.

Van Bommel a réalisé le doublé avec l'Antwerp la saison dernière et a également remporté la Super Coupe du KV Malines aux tirs au but. Il y a une clause dans le contrat de Van Bommel qui lui permettrait de quitter le club. Le Néerlandais va donc devoir faire un choix.

🚨👀 #AlShabab are still looking for a new manager.



🗣️ After exploring many options, now the 🇸🇦 club is in talks with Mark #VanBommel, to understand the room of negotiation: evolving situation. 🐓⚽️ #Transfers pic.twitter.com/zSwNQxo90u