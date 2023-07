Un premier point sensible à l'Antwerp ?

Après son triplé, l'Antwerp semble toujours aussi bien armé pour jouer les premiers rôles la saison prochaine. Cependant, un problème potentiellement important devra être réglé.

Deux buts marqués en trois matchs amicaux puis un seul en Supercoupe alors qu'il y aurait dû y en avoir bien plus : l'attaque de l'Antwerp n'a pas vraiment marché du tonnerre lors de cette préparation. Pourtant, Mark Van Bommel n'est pas réellement inquiet à ce sujet.

"On n'a pas beaucoup marqué contre le Lierse, l'AEK et le Hertha BSC, mais on s'est créé des occasions" s'est défendu l'entraîneur du matricule 1, bien qu'il semble que le Great Old se tourne fortement vers Vincent Janssen pour inscrire des buts et que la tâche devient bien plus compliquée lorsqu'il n'y parvient pas.

Selon Toby Alderweireld, cette situation ne doit pas être préjudiciable. "Vous pouvez marquer de différentes manières. Balikwisha l'a très bien fait en Supercoupe, de manière différente de Vincent. Bien sûr, nous savons qu'il est très important pour nous" a reconnu le capitaine de l'Antwerp en conférence de presse.