L'un des Belges de Burnley prolonge son contrat

Anass Zaroury (22 ans) a prolongé son contrat avec Burnley, et est désormais lié aux Clarets jusqu'en 2028. L'ailier belgo-marocain avait signé l'été dernier en provenance du Sporting Charleroi et est donc récompensé de sa belle saison (39 matchs, 10 buts, 6 assists toutes compétitions confondues).

Zaroury, titulaire régulier sous Vincent Kompany, va donc découvrir la Premier League dès la semain prochaine et continue sa progression constante. L'hiver dernier, il vivait déjà un rêve en étant sélectionné en dernière minute pour la Coupe du Monde 2022, lui qui évoluait jusque là avec les U21 belges.

A committed Claret ✊



Anass Zaroury has put pen to paper on a new five-year-deal at the Club! ✍️