Un ancien cadre du Club de Bruges en route vers l'Antwerp ?

L'Antwerp est particulièrement ambitieux et veut se montrer en Europe et rester convaincant en championnat. Il continue à chercher des renforts et pense peut-être à un ancien joueur du Club de Bruges.

A l'Antwerp, la recherche d'un attaquant de couloir supplémentaire se poursuit et aurait jeté son dévolu sur Krépin Diatta. Selon Africa Foot United, l'Antwerp veut essayer d'attirer Diatta loin de l'AS Monaco, qui l'a acheté au Club de Bruges. Diatta a fait forte impression au Club entre 2018 et 2021 et a réalisé un transfert de premier plan à l'AS Monaco, qui a payé environ 16 millions d'euros. Cependant, en raison notamment de blessures, il n'a jamais réussi à s'imposer chez les Monégasques et aurait envisagé un départ. L'Antwerp espère profiter de ce désir de départ, bien qu'il y ait encore plus de concurrence pour Diatta. L'international sénégalais pourrait également compter sur l'intérêt de plusieurs clubs français.