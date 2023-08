Nouvelle catastrophe pour De Bruyne et les Diables Rouges ?

Trois jours après la grave blessure de Courtois, voilà maintenant Kevin De Bruyne qui inquiète.

La saison de Kevin De Bruyne a commencé sur une fausse note. Pour le Diable Rouge, le premier match est déjà terminé après moins d'une mi-temps de football.

De Bruyne, qui souffre de blessures depuis un certain temps, a dû faire face à un nouveau revers sur la pelouse de Burnley FC. Après 20 minutes de jeu, le capitaine de Man City a déclaré qu'il ne pouvait plus jouer et a quitté le terrain.

On ignore pour l'instant de quelle blessure De Bruyne souffre. Notre compatriote a déjà été remplacé par le nouveau venu Mateo Kovacic.