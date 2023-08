🎥 Vincent Kompany pas tendre avec Anass Zaroury, exclu face à Manchester City

Burnley a vécu un premier match de Premier League trÚs compliqué face à Manchester City. Anass Zaroury a notamment été exclu.

Monté à l'heure de jeu en même temps que Jacob Brunn Larsen, Anass Zaroury s'est illustré dans le mauvais sens du terme face à Manchester City. Alors que deux minutes étaient déjà écoulées dans le temps additionnel, l'ancien de Charleroi s'est lancé dans un tacle très dangereux sur Kyle Walker, qui a d'ailleurs dû sortir blessé.

Une faute grossière d'abord sanctionné d'un carton jaune avant que l'arbitre ne revienne sur sa décision, lui montrant une brisole rouge après avoir été appelé par le VAR. Une décision que ne conteste pas Vincent Kompany, qui s'y connait plutôt bien en termes de tacles glissés.

En conférence de presse d'après-match, Vince The Prince déclare : "C'est un tacle d'attaquant qui essaye de faire la faute nécessaire. Je n'ai aucune raison de me plaindre de la carte rouge, cela aurait pu être plus grave encore. Je ne pense pas qu'il lui brise la cheville mais c'était un vilain tacle, il faut en accepter les conséquences".